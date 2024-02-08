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Жителям Эквадора разрешили добровольно расставаться с жизнью

Жителям Эквадора разрешили добровольно расставаться с жизнью Фото: pixabay
Высший суд Эквадора 7 февраля декриминализовал эвтаназию и поручил законодателям страны проработать правила проведения этой процедуры, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ABC News 8 февраля, Конституционный суд Эквадора вынес решение по иску, который подавала против государства смертельно больная женщина. Она требовала, чтобы в стране официально разрешили эвтаназию – процедуру, позволяющую неизлечимым пациентам добровольно расстаться с жизнью под контролем медиков.

У 42-летней женщины, подавшей иск, четыре года назад диагностировали боковой амиотрофический склероз. Это редкое и не поддающееся лечению заболевание, которое приводит к постепенной атрофии мышц и параличу. Жительница Эквадора просила, чтобы ей разрешили уйти из жизни с достоинством. Она обратилась в суд в августе 2023 года, чтобы "свободно и добровольно расстаться с жизнью" и прекратить испытывать ежедневные страдания.

Конституционный суд Эквадора признал, что в ряде случаев неотъемлемость права на жизнь можно поставить под сомнение, чтобы обеспечить соблюдение других прав человека, в том числе на достойное существование и медицинскую помощь. Женщина, которая подавала иск, поблагодарила суд за это решение. Теперь законодательные власти Эквадора должны будут в течение года разработать официальные правила эвтаназии.

Единственная страна Латинской Америки, которая ранее разрешила эвтаназию, – это Колумбия. Эвтаназия также узаконена в Бельгии, Испании, Люксембурге, Нидерландах, Новой Зеландии, Канаде и некоторых штатах Австралии. В Чили сейчас обсуждают возможность ее легализации. В ряде других стран разрешено "ассистированное самоубийство", при котором пациент сам вводит себе смертельную дозу препарата под присмотром врача.

В некоторых государствах к процедуре эвтаназии есть вопросы у общественников и врачей. В частности, в Нидерландах были случаи, когда медики помогали уйти из жизни людям с нарушениями интеллекта.

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