Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ Александра Сырского

Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ Александра Сырского Фото: wikimedia
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ главу Сухопутных войск, генерала-полковника Александра Сырского, сообщает Zakon.kz.

Президент поблагодарил Валерия Залужного "за два года защиты" и "за каждую победу, которую мы добились вместе".

"Откровенно поговорили сегодня о том, что нуждается в изменениях в армии. Срочные изменения. Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде Украинского государства. Буду благодарен за его согласие", — написал президент Украины в своем Telegram-канале.

При этом Зеленский отметил, что 2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе обороны, которой являются Вооруженные Силы Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что рассматривает вопрос о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. При этом Залужный сейчас – один из самых популярных людей в стране. 

Читайте также

Ситуация в Украине: Шольц заявил, что Запад должен сделать все, чтобы не допустить поражения Киева
Ситуация в Украине: Шольц заявил, что Запад должен сделать все, чтобы не допустить поражения Киева
Путин наградил Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Стал известен окончательный список кандидатов в президенты России
Стал известен окончательный список кандидатов на выборах президента России
Диана Абдуллаева
Ситуация в Украине Зеленский Владимир
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
Найдены тела всех погибших при сходе оползня в Алматы
Найдены тела всех погибших при сходе оползня в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: