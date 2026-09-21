#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
446.56
512.34
5.3
События

Назначен новый главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК

Куанышбек Уштаев, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 15:01 Фото: gov.kz
Куанышбек Уштаев получил должность главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда 21 сентября 2026 года:

"Распоряжением главы государства Уштаев Куанышбек Ускенбаевич назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан".

Другим распоряжением президента Мереке Кучекбаев освобожден от должности главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК. Он занимал эту должность с ноября 2024 года.

Генерал-майор Куанышбек Уштаев родился в 1976 году в Жамбылской области. Окончил Алматинское высшее военное училище в 1997 году, Национальный университет обороны в 2009 году, Военную академию Генерального штаба ВС РФ в 2018 году.

Служил на различных должностях в войсковой части 25717. В разное время командовал мотострелковым батальоном, десантно-штурмовым батальоном, войсковой частью 42062. С 2009 года был начальником штаба – первым заместителем командира в/ч 61993, с 2010 года – командиром войсковой части 12740, с 2011 года – командиром войсковой части 85395. С 2015 года – заместитель командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) – начальник управления боевой подготовки Управления командующего войсками РгК "Юг". С 2018 года начальник штаба – первый заместитель командующего войсками регионального командования "Восток". Был командующим войсками регионального командования "Восток" и "Юг".

До назначения занимал должность начальника Главного штаба – первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК.

3 сентября 2026 года президент переназначил министром обороны Казахстана Даурена Косанова.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
назначение
19:05, 16 ноября 2023
Назначен новый первый замглавнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК
Токаев сменил главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК
09:52, 25 сентября 2023
Токаев сменил главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК
Главнокомандующий Сухопутными войсками ознакомился с повседневной деятельностью войск
11:46, 12 октября 2023
Главнокомандующий Сухопутными войсками ознакомился с повседневной деятельностью войск
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Пиралы Алиев руководит &quot;Женисом&quot;
15:51, Сегодня
Экс-тренер "Каспия" Пиралы Алиев вошёл в тренерский штаб клуба из Турции
Луиш Нани бежит по полю
15:36, Сегодня
Звёздный вингер "Актобе" Луиш Нани покинет команду
Алина Шосова в бою на Азиаде-2026
15:22, Сегодня
Алина Шосова проиграла ушуистке из Вьетнама на Азиаде-2026
Казахстанской каратистке не удалось принести сборной пятое &quot;золото&quot;
15:12, Сегодня
Казахстан сохранил за собой четвёртое место в медальном зачёте Азиады, Узбекистан - девятый
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: