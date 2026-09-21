Назначен новый главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК

Куанышбек Уштаев получил должность главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда 21 сентября 2026 года:

"Распоряжением главы государства Уштаев Куанышбек Ускенбаевич назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан".

Другим распоряжением президента Мереке Кучекбаев освобожден от должности главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК. Он занимал эту должность с ноября 2024 года.

Генерал-майор Куанышбек Уштаев родился в 1976 году в Жамбылской области. Окончил Алматинское высшее военное училище в 1997 году, Национальный университет обороны в 2009 году, Военную академию Генерального штаба ВС РФ в 2018 году.

Служил на различных должностях в войсковой части 25717. В разное время командовал мотострелковым батальоном, десантно-штурмовым батальоном, войсковой частью 42062. С 2009 года был начальником штаба – первым заместителем командира в/ч 61993, с 2010 года – командиром войсковой части 12740, с 2011 года – командиром войсковой части 85395. С 2015 года – заместитель командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) – начальник управления боевой подготовки Управления командующего войсками РгК "Юг". С 2018 года начальник штаба – первый заместитель командующего войсками регионального командования "Восток". Был командующим войсками регионального командования "Восток" и "Юг".

До назначения занимал должность начальника Главного штаба – первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК.

3 сентября 2026 года президент переназначил министром обороны Казахстана Даурена Косанова.