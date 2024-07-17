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Как себя чувствует Байден, заразившийся коронавирусом

Как себя чувствует Байден, заразившийся коронавирусом, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 04:23 Фото: getarchive.net
81-летний президент США Джо Байден заявил, что чувствует себя хорошо, несмотря на коронавирус, который у него диагностировали. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома, передает Zakon.kz.

По информации ТАСС, американский лидер поднялся на борт своего самолета без посторонней помощи, 

"Хорошо, - ответил Байден на вопрос о его самочувствии. - Я чувствую себя хорошо".

Пресс-пул информирует, что американский лидер был без медицинской маски. 

Ранее сообщалось, что Байден заразился коронавирусом и отменил выступление в Лас-Вегасе.

В пресс-службе также отметили, что Байден на самоизоляции в резиденции в Делавэре, продолжает исполнять обязанности президента. Как выяснилось, американский лидер вакцинирован и у него лёгкие симптомы болезни.

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