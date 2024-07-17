Как себя чувствует Байден, заразившийся коронавирусом
Фото: getarchive.net
81-летний президент США Джо Байден заявил, что чувствует себя хорошо, несмотря на коронавирус, который у него диагностировали. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома, передает Zakon.kz.
По информации ТАСС, американский лидер поднялся на борт своего самолета без посторонней помощи,
"Хорошо, - ответил Байден на вопрос о его самочувствии. - Я чувствую себя хорошо".
Пресс-пул информирует, что американский лидер был без медицинской маски.
Ранее сообщалось, что Байден заразился коронавирусом и отменил выступление в Лас-Вегасе.
В пресс-службе также отметили, что Байден на самоизоляции в резиденции в Делавэре, продолжает исполнять обязанности президента. Как выяснилось, американский лидер вакцинирован и у него лёгкие симптомы болезни.
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