Как себя чувствует Байден, заразившийся коронавирусом

81-летний президент США Джо Байден заявил, что чувствует себя хорошо, несмотря на коронавирус, который у него диагностировали. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома, передает Zakon.kz.

По информации ТАСС, американский лидер поднялся на борт своего самолета без посторонней помощи,

"Хорошо, - ответил Байден на вопрос о его самочувствии. - Я чувствую себя хорошо".

Пресс-пул информирует, что американский лидер был без медицинской маски.

Ранее сообщалось, что Байден заразился коронавирусом и отменил выступление в Лас-Вегасе.

В пресс-службе также отметили, что Байден на самоизоляции в резиденции в Делавэре, продолжает исполнять обязанности президента. Как выяснилось, американский лидер вакцинирован и у него лёгкие симптомы болезни.