Тайна рыжих раскрыта: как цвет волос помогал людям жить дольше

Международная группа ученых из Дании, Великобритании, Швеции и США обнаружила, что за последние 10 тысяч лет естественный отбор мог способствовать распространению генов, связанных с рыжими волосами.

Согласно опубликованному исследованию, были проанализированы ДНК почти 16 тысяч древних людей и более 6 тысяч современных, что позволило проследить изменения в генетике человека на протяжении тысячелетий.

В общей сложности было выявлено 479 генетических вариантов, которые в разные периоды получали эволюционное преимущество.

Среди них оказались гены, отвечающие за рыжий цвет волос и светлую кожу.

По мнению ученых, такие особенности могли быть особенно полезны в северных широтах с недостатком солнечного света. Более светлая кожа и рыжие волосы способствуют более эффективной выработке витамина D, который играет ключевую роль в усвоении кальция, укреплении костей и поддержании иммунной системы.

Также исследование журнала Nature, которое опубликовало РБК Life, показало, что естественный отбор затрагивал и другие черты. Например, были обнаружены генетические варианты, снижающие риск диабета, облысения и ревматоидного артрита.

В то же время некоторые мутации, несмотря на свои негативные последствия, тоже распространялись. Так, вариант гена, связанный с повышенным риском целиакии, появился около 4 тысяч лет назад и со временем стал встречаться чаще, что указывает на возможные скрытые преимущества для его носителей.

Ученые подчеркивают, что эволюционные процессы сложны и не всегда однозначны: даже гены, связанные с заболеваниями, могут сохраняться в популяции, если они дают определенные преимущества в конкретных условиях среды.

Немного ранее мы рассказывали, что казахстанский ученый выявил новые памятники эпохи Золотой Орды.