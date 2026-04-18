Тайна рыжих раскрыта: как цвет волос помогал людям жить дольше
Согласно опубликованному исследованию, были проанализированы ДНК почти 16 тысяч древних людей и более 6 тысяч современных, что позволило проследить изменения в генетике человека на протяжении тысячелетий.
В общей сложности было выявлено 479 генетических вариантов, которые в разные периоды получали эволюционное преимущество.
Среди них оказались гены, отвечающие за рыжий цвет волос и светлую кожу.
По мнению ученых, такие особенности могли быть особенно полезны в северных широтах с недостатком солнечного света. Более светлая кожа и рыжие волосы способствуют более эффективной выработке витамина D, который играет ключевую роль в усвоении кальция, укреплении костей и поддержании иммунной системы.
Также исследование журнала Nature, которое опубликовало РБК Life, показало, что естественный отбор затрагивал и другие черты. Например, были обнаружены генетические варианты, снижающие риск диабета, облысения и ревматоидного артрита.
В то же время некоторые мутации, несмотря на свои негативные последствия, тоже распространялись. Так, вариант гена, связанный с повышенным риском целиакии, появился около 4 тысяч лет назад и со временем стал встречаться чаще, что указывает на возможные скрытые преимущества для его носителей.
Ученые подчеркивают, что эволюционные процессы сложны и не всегда однозначны: даже гены, связанные с заболеваниями, могут сохраняться в популяции, если они дают определенные преимущества в конкретных условиях среды.
Немного ранее мы рассказывали, что казахстанский ученый выявил новые памятники эпохи Золотой Орды.