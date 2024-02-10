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Венесуэла начала стягивать войска к границе с Гайаной

Венесуэла начала стягивать войска к границе с Гайаной Фото: pixabay
Венесуэла начала расширять военное присутствие и размещать солдат на границе с соседней Гайаной – несмотря на то, что в декабре страны договорились мирно решить территориальный спор, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, спутниковые снимки показали, что Венесуэла расширяет военные базы и собирает войска на границе с соседней Гайаной. Две страны спорят между собой из-за богатого полезными ископаемыми региона Эссекибо, но недавно договорились решить свои разногласия мирно.

О том, что войска Венесуэлы стоят на границе с Гайаной, предупредили эксперты Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. По их словам, в то время как венесуэльские чиновники проводят встречи с гайанскими дипломатами, армия Венесуэлы проводит учения "на расстоянии броска камня" от границы.

Эксперты считают, что действия Венесуэлы не обязательно говорят о подготовке к войне. Они могут быть продиктованы внутренними причинами. Возможно, президент Николас Мадуро использует такую демонстрацию военной силы, чтобы отвлечь внимание граждан от проблем с экономикой. Но он также может попытаться добиться определенных дипломатических уступок от Гайаны.

На этой неделе Бразилия усилила свое военное присутствие на границе с Гайаной и Венесуэлой, реагируя на все более напряженную обстановку в регионе. Кроме того, США согласились усилить вооруженные силы Гайаны, предоставив им новые самолеты, вертолеты, беспилотники и радары.

Венесуэла уже более ста лет не признает границы Гайаны и претендует на регион Эссекибо, который занимает две трети гайанской территории. В начале декабря 2023 года в Венесуэле прошел референдум, на котором жители страны одобрили присоединение Эссекибо. После этого президент Николас Мадуро приказал начать подготовку к аннексии региона. Гайана обратилась за помощью в ООН.

В декабре 2023 года президенты Гайаны и Венесуэлы провели напряженные переговоры, на которых договорились, что обе страны не станут использовать военную силу для решения спора и воздержатся от эскалации конфликта.

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