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Массовые беспорядки охватили Сенегал

Массовые беспорядки охватили Сенегал Фото: pixabay
В Сенегале начались массовые столкновения между полицией и участниками протестов против переноса президентских выборов. Есть как минимум один погибший, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 10 февраля, в Сенегале массовые протесты против переноса президентских выборов переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Сенегал долго оставался одной из последних стран Западной Африки, где не было военных переворотов и крупных гражданских волнений.

Беспорядки охватили столицу страны Дакар и другие города. В Дакаре полицейским пришлось применить слезоточивый газ, резиновые пули и шумовые гранаты, чтобы сдержать толпу. В городе Сен-Луи на севере страны в столкновениях с полицией, по предварительной информации, погиб студент. Улицы Дакара заволокло дымом от горящих покрышек, митингующие перекрывают дороги. Массовые митинги прошли также в других городах по всей стране.

Протесты в Сенегале – одной из самых спокойных по местным меркам стран Западной Африки – разгорелись после того, как действующий президент Маки Салл объявил о бессрочном переносе президентских выборов, запланированных на 25 февраля. Оппозиционные политики назвали это решение переворотом и незаконным захватом власти. Протестующие на улицах Дакара сенегальцы выкрикивают лозунг "Маки Салл – диктатор". Сам президент заявил, что перенес выборы из-за проблем со списком кандидатов, которые "угрожали поставить под вопрос достоверность избирательного процесса".

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