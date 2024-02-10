Массовые беспорядки охватили Сенегал

В Сенегале начались массовые столкновения между полицией и участниками протестов против переноса президентских выборов. Есть как минимум один погибший, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 10 февраля, в Сенегале массовые протесты против переноса президентских выборов переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Сенегал долго оставался одной из последних стран Западной Африки, где не было военных переворотов и крупных гражданских волнений.

Беспорядки охватили столицу страны Дакар и другие города. В Дакаре полицейским пришлось применить слезоточивый газ, резиновые пули и шумовые гранаты, чтобы сдержать толпу. В городе Сен-Луи на севере страны в столкновениях с полицией, по предварительной информации, погиб студент. Улицы Дакара заволокло дымом от горящих покрышек, митингующие перекрывают дороги. Массовые митинги прошли также в других городах по всей стране.

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