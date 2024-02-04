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Президент Сенегала перенес запланированные выборы на неопределенный срок

флаг Сенегала Фото: wikipedia
Президент Сенегала Маки Салл объявил о бессрочной отсрочке президентских выборов, запланированных на 25 февраля, за несколько часов до начала официальной предвыборной кампании, сообщает Zakon.kz.

Это вызвало гнев со стороны представителей оппозиции и отставку министра, пишет Guardian.

В обращении к нации в субботу Салл заявил, что отложил голосование, которое должно было определить его преемника, из-за спора между Национальным собранием и Конституционным судом по поводу отклонения кандидатов.

Законодатели ведут расследование в отношении двух судей Конституционного совета, чья честность в избирательном процессе была поставлена ​​под сомнение.

Согласно избирательному кодексу Сенегала, между публикацией указа, устанавливающего дату, и выборами должно пройти не менее 80 дней, поэтому самое раннее голосование может быть проведено в конце апреля.

Всего через несколько часов после заявления Салля Абду Латиф Кулибали, генеральный секретарь правительства, выступавший в качестве его представителя, объявил о своей отставке. Аргументировал он это тем, что хочет иметь "полную свободу" для защиты своих политических убеждений.

Это первый раз, когда президентские выборы в Сенегале откладываются, что усиливает растущую политическую напряженность.

Указ от ноября 2023 года, подписанный Саллом, назначил выборы на 25 февраля. Примечательно, что в выборах должны были принять участие 20 кандидатов, но были исключены два основных деятеля оппозиции.

Военные Сенегала заявили, что судно, предположительно, перевозившее наркотики и перехваченное морскими коммандос, было намеренно затоплено вместе с офицерами на борту, чтобы стереть все доказательства незаконного груза.

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