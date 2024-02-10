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Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай

землетрясение Фото: wikimedia
Согласно данным сайта Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, в Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 5, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, интенсивность в эпицентре — 6,4.

Отмечается, что эпицентр залегал в горной местности. При этом о пострадавших и повреждениях не сообщается.

10 февраля сообщалось, что землетрясение почувствовали жители Восточно-Казахстанской области. Эпицентр подземных толчков был расположен в Российской Федерации.

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