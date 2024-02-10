Ситуация в Украине: Маск призвал остановить "мясорубку", более тысячи грузовиков застряли на границе с Польшей
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Американский миллиардер Илон Маск в X (ранее Twitter) резко высказался в ответ на заявления президента США Джо Байдена по Украине, назвав конфликт "мясорубкой" и призвав к его завершению, сообщает Zakon.kz.
- Как сообщают российские новостные агентства, в ответ на решение украинских властей расторгнуть договор аренды с посольством России в Киеве Москва расторгла аналогичный договор с посольством Украины.
- В этом году из бюджета на стимулирование экономической активности и помощь украинским предпринимателям правительство страны выделит около 40 млрд гривен.
- Очереди из более чем 1 тыс. грузовиков скопились на пунктах пропуска на границе Украины с Польшей. Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил в эфире всеукраинского новостного телемарафона.
- В пункте пропуска "Шегини – Медика" 10 февраля возобновили движение тяжеловозов после того, как польские фермеры завершили акцию протеста и разблокировали его.
- Военная поддержка Украины не должна иметь ограничений, если речь идет об обычном вооружении, подготовке военных и запчастях. Об этом заявила исполняющая обязанности главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в радиопрограмме Met het Oog op Morgen.
- Кабинет министров Украины уволил с должности первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
- Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало прорывом информационной блокады. Оно предназначено прежде всего для Запада, считает бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".
- "Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,3 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной, сообщил журналистам представитель "Газпрома".
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