Ситуация в Украине: Маск призвал остановить "мясорубку", более тысячи грузовиков застряли на границе с Польшей

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Американский миллиардер Илон Маск в X (ранее Twitter) резко высказался в ответ на заявления президента США Джо Байдена по Украине, назвав конфликт "мясорубкой" и призвав к его завершению, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают российские новостные агентства, в ответ на решение украинских властей расторгнуть договор аренды с посольством России в Киеве Москва расторгла аналогичный договор с посольством Украины.

В этом году из бюджета на стимулирование экономической активности и помощь украинским предпринимателям правительство страны выделит около 40 млрд гривен.

Очереди из более чем 1 тыс. грузовиков скопились на пунктах пропуска на границе Украины с Польшей. Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил в эфире всеукраинского новостного телемарафона.



В пункте пропуска "Шегини – Медика" 10 февраля возобновили движение тяжеловозов после того, как польские фермеры завершили акцию протеста и разблокировали его.

Военная поддержка Украины не должна иметь ограничений, если речь идет об обычном вооружении, подготовке военных и запчастях. Об этом заявила исполняющая обязанности главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в радиопрограмме Met het Oog op Morgen.

Кабинет министров Украины уволил с должности первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало прорывом информационной блокады. Оно предназначено прежде всего для Запада, считает бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,3 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной, сообщил журналистам представитель "Газпрома". Читайте также Карл III, у которого диагностировали рак, сделал заявление Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в Афганистане Врач подтвердил, что у Байдена симптомы прогрессирующей деменции

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