Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Маск призвал установить предельный возраст для кандидатов в президенты США

Маск призвал установить предельный возраст для кандидатов в президенты США, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 02:54 Фото: wikimedia
Миллиардер Илон Маск призвал установить предельный возраст для кандидатов в президенты США. Об этом он написал в социальной сети X, передает Zakon.kz.

"Должен быть определен максимальный возраст [для президента США]", — подчеркнул миллиардер.

Ранее сообщалось, что Маск планирует выделять 45 млн долларов в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа.

Читайте также

Данные о стране и месяце регистрации - придумал, как бороться с мошенниками
Данные о стране и месяце регистрации: Telegram придумал, как бороться с мошенниками
Суд ООН назвал аннексией оккупацию палестинских территорией Израилем
Суд ООН признал аннексией оккупацию палестинских территорией Израилем
Глава CrowdStrike назвал причину сбоя в работе Microsoft
Глава CrowdStrike назвал причину глобального сбоя в работе Microsoft
Елена Вебер
Байден Джо Маск Илон Трамп Дональд США 2024 год Выборы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Нурлан Коянбаев показал дом, в котором прошло его детство
Нурлан Коянбаев показал дом, в котором прошло его детство
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: