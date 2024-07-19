Маск призвал установить предельный возраст для кандидатов в президенты США

Фото: wikimedia

Миллиардер Илон Маск призвал установить предельный возраст для кандидатов в президенты США. Об этом он написал в социальной сети X, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: