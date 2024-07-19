Маск призвал установить предельный возраст для кандидатов в президенты США
Фото: wikimedia
Миллиардер Илон Маск призвал установить предельный возраст для кандидатов в президенты США. Об этом он написал в социальной сети X, передает Zakon.kz.
"Должен быть определен максимальный возраст [для президента США]", — подчеркнул миллиардер.
Yeah, there should be a max age.— Elon Musk (@elonmusk) July 19, 2024
Founders just didn’t expect anyone to live that long back then!
Ранее сообщалось, что Маск планирует выделять 45 млн долларов в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа.
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