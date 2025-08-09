Крушение вертолета в Алматинской области: найдено тело одного из пропавших членов экипажа

В озере Сорбулак обнаружили тело одного из пропавших членов экипажа военного вертолета, а также часть самого воздушного судна, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства обороны, ранее были проведены математические расчеты с использованием спутниковых данных, что позволило определить ориентировочный район возможного нахождения вертолета.

"Незамедлительно в данный квадрат были направлены поисковые группы и специализированная техника. В ходе подводных работ на глубине около 14 метров обнаружены частичные фрагменты воздушного судна и тело. В настоящее время проводится процедура опознания", – рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что операция усложняется плохой видимостью под водой и наличием илистых осадков, затрудняющих деятельность водолазов и инженерно-технических служб. Несмотря на трудности, подразделения работают в круглосуточном режиме.

25 июля 2025 года в Алматинской области с радара пропал военный вертолет EC-145 Сил воздушной обороны РК. На борту находились три члена экипажа. В МЧС РК отметили, что вертолет вылетел из Лугового и перестал выходить на связь в районе Отара.

Первые фрагменты воздушного судна были обнаружены 26 июля 2025 года.

Ранее в МЧС объяснили, почему затягиваются поиски вертолета и пропавших членов экипажа.