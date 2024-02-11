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Какие люди склонны к пищевой зависимости

зависимость от еды Фото: pixabay
Американский диетолог Майкл Мосли рассказал, что гены, которые предрасполагают людей к зависимости (в том числе пищевой), связаны с выделением дофамина в мозге. Признаками склонности к зависимому поведению являются импульсивность и постоянное стремление к вознаграждению, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, зависимость – это отсутствие контроля над выполнением, приемом или употреблением чего-либо. Он отметил, что помимо пристрастия к сигаретам и алкоголю существуют более "безобидные" виды зависимости, в числе которых пищевая.

Специалист сослался на исследование ученых из Йельского университета, которое показало, что продукты с высоким содержанием жиров и углеводов (шоколад, чипсы, фастфуд и печенье) могут вызывать зависимость у некоторых людей. Вероятнее всего, ежедневное употребление продуктов с таким составом перестраивает работу мозга.

Отмечается, что не все люди сразу становятся зависимыми. Склонность к такому поведению обусловлена сочетанием генов, воспитания, личностных черт и социального положения. Однако в основе любой зависимости лежит сильный выброс гормона дофамина, который происходит при совершении определенного, вызывающего привыкание действия. Этим сопровождаются любые моменты, доставляющие человеку радость – вкусная еда, приятные запахи, общение с домашним питомцем и отдых.

Мосли уточнил, что признаками зависимого поведения могут выступать некоторые черты характера, такие как импульсивность (тенденция совершать действия без обдумывания) и сильное стремление к вознаграждению.

Ранее о патологии психики, при которой человек ест не потому, что он голоден, а для того, чтобы получить удовольствие, рассказала Zakon.kz врач-терапевт Светлана Куприна.

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