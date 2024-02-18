Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Афганистане

Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований Казахстана зафиксировал землетрясение магнитудой 5.3 в 1110 км на юго-запад от Алматы, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, землетрясение произошло 18 февраля в 17:20.

Эпицентр землетрясения расположен в 1110 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.

Сведений об ощутимости на территории Казахстана не поступало.

12 февраля 2024 года директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев озвучил прогноз по землетрясениям в Казахстане.

