Взрыв в Калмыкии: появились новые подробности

В столице Республики Калмыкия – городе Элиста произошло два взрыва. По версии следствия, в них виновен мужчина состоявший на учете в психо-неврологическом диспансере, сообщает Zakon.kz.

Первый взрыв прогремел в центре по оказанию психологической помощи по улице Клыкова. В ходе конфликта с работником центра мужчина подорвал взрывное устройство, в результате чего сам погиб, пишет МК.

Работника центра и его родственника с тяжелыми ранениями доставили в республиканскую больницу.

В пресс-службе министерства здравоохранения Калмыкии сообщили, что пострадавшие были доставлены в отделение анестезиологии и реанимации. Сейчас врачи оценивают их состояние как стабильное, угрозы жизни нет.





Telegram-канал "112" со ссылкой на источник утверждает, что мужчина произвел взрыв с помощью гранаты.

Второй взрыв прогремел в доме 29-летнего мужчины, при обыске, того самого, который и взорвал центр медиации. В результате нового взрыва пострадали трое сотрудников Росгвардии, их доставили в больницу.

Позже правоохранительные органы установили, что подрывателем являлся житель столицы региона, Данилов Сергей 1995 г.р. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ранее мы писали, что взрыв в центре психологической помощи в Калмыкии привел к трагедии. Однако не было известно, что взрыв произвел один из посетителей.