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Инаугурация нового президента Венгрии прошла в Будапеште

Инаугурация нового президента Венгрии прошла в Будапеште, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 22:02 Фото: sandorpalota.hu
Церемония инаугурации избранного парламентом президента Венгрии Тамаша Шуйока прошла перед президентским дворцом в Будапеште, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, на церемонии присутствовали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, спикер парламента Ласло Кёвер, министры, депутаты парламента, а также бывшие президенты Венгрии Янош Адер и Пал Шмитт.

"Я не планировал эту службу и не готовился к этой задаче. Но за годы я научился ценить неожиданные и непрошенные судьбоносные начинания. И если возникают ситуации, которые меняют судьбу и призывают к службе, нельзя уклоняться. Служение Родине, нации я считаю самой большой честью", – сказал Тамаш Шуйок в инаугурационной речи.

Шуйок подчеркнул, что "является и остается юристом, и во время президентства в первую очередь будет основываться на общественном праве", не искажая понятие верховенства права в угоду сиюминутным политическим интересам, как это часто делается.

26 февраля 2024 года парламент Венгрии принял отставку президента страны Каталин Новак и избрал на этот пост Тамаша Шуйока, занимавшего должность председателя Конституционного суда.

28 февраля Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Тамаша Шуйока с избранием на пост президента Венгрии.

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