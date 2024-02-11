Во время праздничного Дня молодежи в Камеруне прогремел взрыв
Фото: pixabay
Во время празднования национального Дня молодежи в Камеруне прогремел взрыв, сообщает Zakon.kz.
Как пишет агентство Синьхуа, полиция опасается, что в результате взрыва есть большое количество жертв среди школьников. Их число не раскрывается.
Уточняется, что инцидент произошел в Нкамбе.
Согласно информации издания, на западе Камеруна действует сепаратистское подполье, которое добивается создания собственного государства на основе англоязычных районов.
Ранее сообщалось, что взрыв в Центре психологической помощи в Калмыкии привел к трагедии.
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