Во время праздничного Дня молодежи в Камеруне прогремел взрыв

Во время празднования национального Дня молодежи в Камеруне прогремел взрыв, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Синьхуа, полиция опасается, что в результате взрыва есть большое количество жертв среди школьников. Их число не раскрывается.

Уточняется, что инцидент произошел в Нкамбе.

Согласно информации издания, на западе Камеруна действует сепаратистское подполье, которое добивается создания собственного государства на основе англоязычных районов.

Ранее сообщалось, что взрыв в Центре психологической помощи в Калмыкии привел к трагедии.