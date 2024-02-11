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Стало известно число погибших при взрыве на Дне молодежи в Камеруне

взрыв в Камеруне Фото: pixabay
По меньшей мере 2 человека погибли и 20 получили ранения в результате взрыва, который произошел на северо-западе Камеруна во время праздничного мероприятия, посвященного национальному Дню молодежи, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации агентства Xinhua, большинство из пострадавших – школьники, некоторые из них получили тяжелые ранения. Медработники местной больницы не исключают, что число жертв может увеличиться.

Инцидент произошел в городе Нкамбе. В район направлены дополнительные подразделения сил безопасности для поиска и задержания организаторов взрыва.

Как уточняется, на западе Камеруна действует сепаратистское подполье, которое добивается создания собственного государства на основе англоязычных районов. 

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