Стало известно число погибших при взрыве на Дне молодежи в Камеруне

По меньшей мере 2 человека погибли и 20 получили ранения в результате взрыва, который произошел на северо-западе Камеруна во время праздничного мероприятия, посвященного национальному Дню молодежи, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации агентства Xinhua, большинство из пострадавших – школьники, некоторые из них получили тяжелые ранения. Медработники местной больницы не исключают, что число жертв может увеличиться.

Инцидент произошел в городе Нкамбе. В район направлены дополнительные подразделения сил безопасности для поиска и задержания организаторов взрыва.

Как уточняется, на западе Камеруна действует сепаратистское подполье, которое добивается создания собственного государства на основе англоязычных районов.