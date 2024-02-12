54 человека погибли в результате оползня в золотодобывающей деревне на юге Филиппин

Число погибших в результате мощного оползня, обрушившегося на золотодобывающую деревню на юге Филиппин, возросло до 54, при этом 63 человека все еще считаются пропавшими без вести, сообщает Zakon.kz.

Оползень обрушился на горную деревню Масара в провинции Давао-де-Оро на прошлой неделе после нескольких недель проливных дождей.

Правительство провинции Давао-де-Оро сообщило в Facebook, что обнаружено 54 тела. По меньшей мере 32 жителя получили травмы, 63 пропали без вести. Среди пропавших без вести были золотоискатели, которые ждали в двух автобусах, чтобы их отвезли домой, когда оползень обрушился и похоронил их под тяжелой массой.

Поисковая операция затруднена из-за плохой погоды и опасений новых оползней. По словам представителей службы реагирования на стихийные бедствия, более 1100 семей были переведены в эвакуационные центры в целях их безопасности.

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За несколько недель до оползня этот район затопили проливные дожди. По словам чиновников, землетрясения также повредили дома и постройки в регионе в последние месяцы.

Четыре человека были убиты и девять ранены в результате взрыва в университетском спортзале во время католической мессы на юге Филиппин в конце прошлого года.

