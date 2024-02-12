54 человека погибли в результате оползня в золотодобывающей деревне на юге Филиппин
Оползень обрушился на горную деревню Масара в провинции Давао-де-Оро на прошлой неделе после нескольких недель проливных дождей.
Правительство провинции Давао-де-Оро сообщило в Facebook, что обнаружено 54 тела. По меньшей мере 32 жителя получили травмы, 63 пропали без вести. Среди пропавших без вести были золотоискатели, которые ждали в двух автобусах, чтобы их отвезли домой, когда оползень обрушился и похоронил их под тяжелой массой.
Поисковая операция затруднена из-за плохой погоды и опасений новых оползней. По словам представителей службы реагирования на стихийные бедствия, более 1100 семей были переведены в эвакуационные центры в целях их безопасности.
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За несколько недель до оползня этот район затопили проливные дожди. По словам чиновников, землетрясения также повредили дома и постройки в регионе в последние месяцы.
Четыре человека были убиты и девять ранены в результате взрыва в университетском спортзале во время католической мессы на юге Филиппин в конце прошлого года.