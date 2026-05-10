Бывшего дипломата США хотят лишить гражданства из-за шпионажа в пользу Кубы

Министерство юстиции США добивается лишения гражданства бывшего американского дипломата Мануэля Роча, которого ранее осудили за шпионаж в пользу кубинского правительства, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, почти 40 лет Роча тайно работал на кубинскую разведку, оставаясь при этом сотрудником американской дипломатической службы. В Минюсте утверждают, что при получении гражданства США в конце 1970-х годов он предоставил ложные сведения в документах о натурализации.

Иск против бывшего дипломата подали в Южном округе Флориды. Как заявили власти, человек, действовавший в интересах иностранного государства, не должен сохранять статус гражданина США.

"Ни при каких обстоятельствах агенту иностранного противника не должно быть позволено носить титул американского гражданина", – заявил помощник генпрокурора Бретт Шумейт.

Согласно материалам дела, Роча работал в Госдепартаменте США с начала 1980-х годов и занимал различные руководящие должности. Его деятельность раскрыли после операции ФБР: в 2022 году он в разговоре с агентом под прикрытием подробно рассказывал о сотрудничестве с кубинской разведкой.

В рассекреченных судебных документах говорится, что Роча "хвалил свою деятельность в интересах DGI и против интересов Соединенных Штатов", а также объяснял, как ему удавалось десятилетиями скрывать свою работу.

В итоге бывшего дипломата приговорили к 15 годам лишения свободы.

Прокурор Южного округа Флориды Джейсон А. Рединг Киньонес заявил, что Роча был не "мелким агентом", а высокопоставленным чиновником, который много лет тайно служил кубинскому режиму.

