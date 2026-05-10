#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
461.26
542.58
6.18
Мир

Бывшего дипломата США хотят лишить гражданства из-за шпионажа в пользу Кубы

паспорт США, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2026 17:04 Фото: magnific
Министерство юстиции США добивается лишения гражданства бывшего американского дипломата Мануэля Роча, которого ранее осудили за шпионаж в пользу кубинского правительства, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, почти 40 лет Роча тайно работал на кубинскую разведку, оставаясь при этом сотрудником американской дипломатической службы. В Минюсте утверждают, что при получении гражданства США в конце 1970-х годов он предоставил ложные сведения в документах о натурализации.

Иск против бывшего дипломата подали в Южном округе Флориды. Как заявили власти, человек, действовавший в интересах иностранного государства, не должен сохранять статус гражданина США.

"Ни при каких обстоятельствах агенту иностранного противника не должно быть позволено носить титул американского гражданина", – заявил помощник генпрокурора Бретт Шумейт.

Согласно материалам дела, Роча работал в Госдепартаменте США с начала 1980-х годов и занимал различные руководящие должности. Его деятельность раскрыли после операции ФБР: в 2022 году он в разговоре с агентом под прикрытием подробно рассказывал о сотрудничестве с кубинской разведкой.

В рассекреченных судебных документах говорится, что Роча "хвалил свою деятельность в интересах DGI и против интересов Соединенных Штатов", а также объяснял, как ему удавалось десятилетиями скрывать свою работу.

В итоге бывшего дипломата приговорили к 15 годам лишения свободы.

Прокурор Южного округа Флориды Джейсон А. Рединг Киньонес заявил, что Роча был не "мелким агентом", а высокопоставленным чиновником, который много лет тайно служил кубинскому режиму.

Ранее в США вынесли приговор братьям-мошенникам, которые под видом арабских шейхов похитили миллионы долларов. Лжеаристократы из Огайо вели роскошный образ жизни, и даже подкупили чиновника, чтобы получить статус советников мэрии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
дипломат
12:57, 02 марта 2024
Бывший дипломат США признал себя виновным по обвинению в шпионаже в пользу Кубы
Экс-посла США приговорили к 15 годам за шпионаж в пользу Кубы
10:48, 13 апреля 2024
Экс-посла США приговорили к 15 годам за шпионаж в пользу Кубы
арестованный мужчина
16:14, 29 апреля 2026
Казахстанца задержали в Германии по подозрению в шпионаже в пользу России
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан завоевал медаль чемпионата Азии в Ташкенте
18:10, Сегодня
Узбекистана "отнял" "золото" чемпионата Азии у Казахстана по боксу
Боксёр из Казахстана вышел в финал престижного турнира в Узбекистане
17:51, Сегодня
Боксёр из Казахстана вышел в финал престижного турнира в Узбекистане
Казахстанец вышел в финал ЧА в Ташкенте
17:41, Сегодня
Казахстанский боксёр на разгроме прошёл индийца и поборется за "золото" ЧА в Ташкенте
Франция отобрала медаль Grand Slam у Казахстана в Астане
17:31, Сегодня
Франция отобрала медаль Grand Slam у Казахстана в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: