Пепел на высоту три километра выбросил вулкан в России

Вулканологи зафиксировали пепловый выброс на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область), сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал ФИЦ ЕГС Российской академии наук.

"13 февраля 2024 года 12:06 (06:06 по времени Астаны). Вулкан Эбеко, высота пеплового выброса составила около 3 тыс. м над уровнем моря", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана – 1 156 м. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Ранее сообщалось, что извержение вулкана началось рядом со столицей Исландии.