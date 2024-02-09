Извержение вулкана началось рядом со столицей Исландии

В 50 км от Рейкьявика на горном хребте началось извержение вулкана. Это уже третье извержение на полуострове Рейкьянес с декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Iceland Review со ссылкой на специалистов метеослужбы Исландии, сейсмическая активность отмечалась в 05:30 по местному времени к северо-востоку от горы Силингарфелл. Вулканическое извержение началось спустя примерно 30 минут.

На опубликованных кадрах заметна трещина в земле, из которой извергается лава. Растянулась она на 3 км от горы Сунднукур.

По мнению экспертов, потоки лавы достигают 50-80 м.

Как уточняется, береговая охрана метеорологического бюро Исландии провела наблюдательный полет и заявила, что трещина открылась недалеко от места извержения 18 декабря, примерно в километре от Гриндавика.

⚡🔥 Imagens de drones mostram lava atravessando a estrada, após a erupção esta manhã na península de Reykjavík, na Islândia.



👩🏼‍💻 @CanalEronews pic.twitter.com/M8wbA0u4O7 — Sueli lei🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@LeiSueli6718) February 8, 2024

Отмечается, что с декабря это уже третье извержение на полуострове Рейкьянес. Непосредственной угрозы для инфраструктуры, населенных пунктов или полетов через страну оно не представляет.

19 декабря 2023 года сообщалось, что на полуострове Рейкьянес в Исландии начал извергаться вулкан. Жителей близлежащего города Гриндавика эвакуировали из-за потоков лавы и выбросов вулканического пепла.

