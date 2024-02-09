Извержение вулкана началось рядом со столицей Исландии
Как пишет издание Iceland Review со ссылкой на специалистов метеослужбы Исландии, сейсмическая активность отмечалась в 05:30 по местному времени к северо-востоку от горы Силингарфелл. Вулканическое извержение началось спустя примерно 30 минут.
На опубликованных кадрах заметна трещина в земле, из которой извергается лава. Растянулась она на 3 км от горы Сунднукур.
🇮🇸 ➡BELLA😮 #Erupcion🌋— Temblor Alerta Sismica (@elluchin1) February 9, 2024
del Volcan Fagradalsfjall Volcano en #Sýlingarfell#Reykjavik 8 Febrero Islandia Iceland 🇮🇸#Sismo #BuenViernes #Temblor#Eruption #Kilauea #Meterorito #EclipseSolar#SolarEclipse Total American Eclipse pic.twitter.com/LGe8bmSmty
По мнению экспертов, потоки лавы достигают 50-80 м.
Reykjavik #Islandia #volcanoweek https://t.co/U9m97TpWqn— 🇨🇱 ✍️🗣👁 (@laflakitaliza) February 8, 2024
Как уточняется, береговая охрана метеорологического бюро Исландии провела наблюдательный полет и заявила, что трещина открылась недалеко от места извержения 18 декабря, примерно в километре от Гриндавика.
⚡🔥 Imagens de drones mostram lava atravessando a estrada, após a erupção esta manhã na península de Reykjavík, na Islândia.— Sueli lei🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@LeiSueli6718) February 8, 2024
👩🏼💻 @CanalEronews pic.twitter.com/M8wbA0u4O7
Отмечается, что с декабря это уже третье извержение на полуострове Рейкьянес. Непосредственной угрозы для инфраструктуры, населенных пунктов или полетов через страну оно не представляет.
19 декабря 2023 года сообщалось, что на полуострове Рейкьянес в Исландии начал извергаться вулкан. Жителей близлежащего города Гриндавика эвакуировали из-за потоков лавы и выбросов вулканического пепла.