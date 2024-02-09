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Извержение вулкана началось рядом со столицей Исландии

извержение вулкана в Исландии Фото: X(Twitter)/@sightmagazine
В 50 км от Рейкьявика на горном хребте началось извержение вулкана. Это уже третье извержение на полуострове Рейкьянес с декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Iceland Review со ссылкой на специалистов метеослужбы Исландии, сейсмическая активность отмечалась в 05:30 по местному времени к северо-востоку от горы Силингарфелл. Вулканическое извержение началось спустя примерно 30 минут.

На опубликованных кадрах заметна трещина в земле, из которой извергается лава. Растянулась она на 3 км от горы Сунднукур.

По мнению экспертов, потоки лавы достигают 50-80 м.

Как уточняется, береговая охрана метеорологического бюро Исландии провела наблюдательный полет и заявила, что трещина открылась недалеко от места извержения 18 декабря, примерно в километре от Гриндавика.

Отмечается, что с декабря это уже третье извержение на полуострове Рейкьянес. Непосредственной угрозы для инфраструктуры, населенных пунктов или полетов через страну оно не представляет.

19 декабря 2023 года сообщалось, что на полуострове Рейкьянес в Исландии начал извергаться вулкан. Жителей близлежащего города Гриндавика эвакуировали из-за потоков лавы и выбросов вулканического пепла.

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