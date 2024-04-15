Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту 4,5 км
"15 апреля 12.14 (03.14 мск) вулкан Эбеко. Высота пеплового выброса составила около 4500 метров над уровнем моря", – говорится в сообщении Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале.
По информации главного управления МЧС России по Сахалинской области, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Отмечается, что Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана – 1 156 м. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.
Ранее в начале февраля сообщалось, что извержение вулкана началось рядом со столицей Исландии. А в марте опубликовали кадры извержения вулкана на фоне северного сияния сняли в Исландии.