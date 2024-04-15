Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту 4,5 км

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту 4,5 км, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 05:15 Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН
Вулканологи зафиксировали очередной крупный пепловый выброс на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область), сообщает Zakon.kz

"15 апреля 12.14 (03.14 мск) вулкан Эбеко. Высота пеплового выброса составила около 4500 метров над уровнем моря", – говорится в сообщении Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале.


По информации главного управления МЧС России по Сахалинской области, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Отмечается, что Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана – 1 156 м. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Ранее в начале февраля сообщалось, что извержение вулкана началось рядом со столицей Исландии. А в марте опубликовали кадры извержения вулкана на фоне северного сияния сняли в Исландии.

Читайте также

После атаки Ирана на Израиль выросли цены на нефть и на золото
После атаки Ирана на Израиль выросли цены на нефть и на золото
Когда Израиль может ответить на атаку Ирана
Когда Израиль может ответить на атаку Ирана
Конфликт между Ираном и Израилем: что об этом думают в &quot;Большой семерке&quot; (G7)
Конфликт между Ираном и Израилем: что об этом думают в "Большой семерке" (G7)
Елена Вебер
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
паводки, Актюбинская область
Казгидромет: В трех областях есть риск второй волны паводков
паводки
Максимальный пик паводка зафиксировали в Оренбурге
концерт Басты в Алматы
Полный зал и предложение руки и сердца: Баста поблагодарил алматинцев за концерт
штормовое предупреждение
На большей части Казахстана на понедельник объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: