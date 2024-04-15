Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту 4,5 км

Вулканологи зафиксировали очередной крупный пепловый выброс на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область), сообщает Zakon.kz

"15 апреля 12.14 (03.14 мск) вулкан Эбеко. Высота пеплового выброса составила около 4500 метров над уровнем моря", – говорится в сообщении Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале.





По информации главного управления МЧС России по Сахалинской области, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Отмечается, что Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана – 1 156 м. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Ранее в начале февраля сообщалось, что извержение вулкана началось рядом со столицей Исландии. А в марте опубликовали кадры извержения вулкана на фоне северного сияния сняли в Исландии.

