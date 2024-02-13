Азербайджан провел операцию возмездия после "провокации Армении"

Пограничная служба Азербайджана заявила, что пограничники провели операцию возмездия в ответ на "провокацию, совершенную вооруженными силами Армении", сообщает Zakon.kz.

Как пишет РБК, в результате был уничтожен армянский боевой пост. В Баку заявили, что накануне обстрелу со стороны Армении подверглись азербайджанские военные.

"На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативной обстановки на условной государственной границе Азербайджан – Армения, отныне будем отвечать более серьезными и решительными мерами", – сообщили азербайджанские пограничники.

Минувшей ночью Минобороны Армении заявило, что военные Азербайджана открыли огонь по армянским позициям в районе села Неркин Ханд, погибли два человека.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце января 2024 года предложил Баку подписать соглашение о ненападении на случай, если заключение мирного договора между двумя странами потребует больше времени. Глава армянского правительства ранее неоднократно говорил, что готов заключить мир с Азербайджаном, но Баку не принимает отправленные Ереваном предложения и проект документа.

Азербайджанские власти в начале года сообщили, что готовы к прямым переговорам по мирному соглашению, отметив, что получили предложения Еревана и на ответ понадобится несколько недель.