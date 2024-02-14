Зачем Эмир Катара лично встретил Токаева, объяснил посол

Посол Казахстана в Катаре Арман Исагалиев рассказал о том, кого лично встречает Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и что это значит, сообщает Zakon.kz.

По его словам, подобный знак шейх оказывает в основном главам "братских государств", таких как Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман и Турция. Для Катара это высокая оценка отношения Эмира к предстоящим переговорам.

"Когда эмир Катара приезжал в Астану 2 раза, президент (Касым-Жомарт Токаев – ред.) сам выходил встречать к трапу. Сегодня происходит тоже самое. В дипломатии это высший показатель уважения и оценки этого визита". Арман Исагалиев





Ранее сообщалось, что Токаев прибыл с государственным визитом в Катар. В международном аэропорту "Хамад" в Дохе президента Казахстана встретил Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.