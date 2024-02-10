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Самолет упал посреди оживленной магистрали в США

Самолет упал посреди оживленной магистрали в США Фото: wikimedia
Как минимум два человека погибли в результате падения частного самолета на автодорогу в американском штате Флорида, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, в штате Флорида, США, частный самолет Bombardier Challenger 600 упал на оживленной автомагистрали при неудачной попытке совершить экстренную посадку. Он врезался в два автомобиля и загорелся. Погибли не менее двух человек.

Авиакатастрофа произошла днем 9 февраля недалеко от города Нейплс. По словам очевидцев, падающий самолет буквально разорвал крылом автомобиль и врезался в стену, ограждающую магистраль. После этого раздался громкий взрыв, в воздух поднялся высокий столб огня и черного дыма. Обломки самолета перекрыли движение на шоссе. По данным полиции Флориды, при падении воздушное судно также зацепило пикап, ехавший по автодороге.

В частном самолете, который вылетел из аэропорта университета Огайо, находились пять человек. Он должен был приземлиться в аэропорту города Нейплс. Известно, что пилот успел запросить экстренное приземление и сообщить об отказе обоих двигателей. Сразу после этого диспетчеры потеряли с ним связь. Столб дыма заметили из аэропорта Нейплса, на место немедленно отправили пожарных. Трех человек, которые были в самолете, удалось увезти с места происшествия живыми.

Подтверждена гибель двух человек, но пока не уточняется, идет ли речь о пассажирах самолета или о людях, которые находились в автомобиле, на который упало воздушное судно. Количество жертв уточняют.

Ранее сообщалось, что в США мужчина угнал самолет из аэропорта, пролетел 130 километров и разбился насмерть.

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