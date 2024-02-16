Мама Алексея Навального: Не хочу слышать никаких соболезнований

Людмила Навальная, мама умершего в колонии российского общественного деятеля Алексея Навального, заявила 16 февраля 2024 года, что не хочет слышать никаких соболезнований, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, она виделась с сыном 12 февраля.

"Не хочу слышать никаких соболезнований. Видели сына в колонии 12 числа, были на свидании. Был жив, здоров, жизнерадостен", – написала Людмила Навальная на своей странице в Facebook.

47-летний российский общественный деятель Алексей Навальный умер в исправительной колонии "Полярная сова" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа РФ 16 февраля 2024 года. Согласно заявлению УФСИН России по ЯНАО, осужденный Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание.

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Позднее в Сети появилось видео за 15 февраля, на кадрах которого Алексей Навальный выступал в суде по видеосвязи.