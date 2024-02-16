Умер Алексей Навальный

16 февраля 2024 года 47-летний российский общественный деятель Алексей Навальный умер в исправительной колонии "Полярная сова" в поселке Харп, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению УФСИН России по ЯНАО, осужденный Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание.

Фото: пресс-служба УФСИН

"Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали", – говорится в сообщении.

В результате, врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного.

Последний пост на странице Навального в Instagram опубликован 14 февраля 2024 года. Тогда он обратился к своей супруге Юле Навальной.

"Крошка, у нас с тобой все как в песне: между нами города, взлетные огни аэродромов, синие метели и тысячи километров. Но я чувствую, что ты рядом каждую секунду, и я люблю тебя все сильнее", – сказано в сообщении.

20 августа 2020 года в результате отравления боевым отравляющим веществом из группы "Новичок" Навальный впал в кому. С 20 по 22 августа находился в отделении токсикореанимации городской клинической больницы № 1 города Омска, а с 22 августа по 22 сентября на лечении в госпитале "Шарите" в Берлине, после выписки проходил реабилитацию в Германии.

17 января 2021 года после лечения в Германии Навальный возвратился из Берлина в Москву, где при прохождении паспортного контроля был арестован.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок 3 года 6 месяцев по делу "Ив Роше" на реальный с отбыванием колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев.

22 марта 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и неуважении к суду.

4 августа 2023 года Московский городской суд приговорил Алексея Навального еще к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинениям в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности, призывах к экстремизму в интернете.

26 декабря 2023 года Навальный поделился с подписчиками информацией о том, что теперь "живет" за полярным кругом в поселке Харп на Ямале.