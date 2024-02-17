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В Иране мужчина застрелил 12 своих родственников, включая отца и брата

30-летний мужчина застрелил 12 своих родственников во время семейной ссоры в субботу в отдаленной сельской местности на юго-востоке Ирана, сообщает Zakon.kz.

Глава управления юстиции провинции Керман Эбрагим Хамиди рассказал информационному агентству ISNA, что мужчина рано утром открыл огонь по своему отцу, брату и другим родственникам в деревне из-за семейных споров.

В отчете, в котором не указана личность нападавшего, говорится, что он использовал автомат Калашникова.

В последние годы насилие резко возросло в стране, страдающей от ухудшения экономических условий в сочетании с сокрушительными американскими санкциями, которые способствовали резкому росту инфляции и росту безработицы, отмечает издание ABC News.

Накануне на главной линии газопровода в центре Ирана в городе Боруджен произошел взрыв и последовавший за ним пожар.

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