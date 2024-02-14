Мощный взрыв произошел на газопроводе в Иране

На главной линии газопровода в центре Ирана, в городе Боруджен произошел взрыв и последовавший за ним пожар. Информации о возможных пострадавших пока нет сообщает Zakon.kz

По информации Erem News на месте пожара находятся спасательные и пожарные бригады.

🛑لقطات جديدة للانفجار الضخم في خط نقل الغاز الرئيسي (خط 65) بمدينة #بروجن جنوب غرب #إيران



🛑مصادر إيرانية: دوي الانفجار وصل إلى مسافة تبعد قرابة 60 كيلومترًا من موقع الحادث#إرم_نيوز #iran pic.twitter.com/tX7CGv3Q3x — Erem News - إرم نيوز (@EremNews) February 13, 2024

Как сообщает иранское информационное агентство Mehr мэр города Боруджен Фатах Кареми отметил, что пожар будет продолжаться до тех пор, "пока в трубе полностью не сгорит оставшийся объем газа". По его словам, сейчас подача газа из Боруджена в другие области Ирана прекратился.

Ранее серьезный пожар произошел в Швеции. Пламенем уничтожен крупнейший аквапарк.