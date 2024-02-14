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Мощный взрыв произошел на газопроводе в Иране

Мощный взрыв произошел на газопроводе в Иране Фото: скриншот с видео
На главной линии газопровода в центре Ирана, в городе Боруджен произошел взрыв и последовавший за ним пожар. Информации о возможных пострадавших пока нет сообщает Zakon.kz

По информации Erem News на месте пожара находятся спасательные и пожарные бригады.

Как сообщает иранское информационное агентство Mehr мэр города Боруджен Фатах Кареми отметил, что пожар будет продолжаться до тех пор, "пока в трубе полностью не сгорит оставшийся объем газа". По его словам, сейчас подача газа из Боруджена в другие области Ирана прекратился.

Ранее серьезный пожар произошел в Швеции. Пламенем уничтожен крупнейший аквапарк.

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Елена Вебер
Иран
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