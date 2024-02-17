Ситуация в Украине: украинские войска покинули Авдеевку

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ночь на субботу сообщил о выводе украинских сил из Авдеевки в Донецкой области. Россиянам удалось окружить часть украинских войск и перерезать последнюю большую трассу, по которой осуществлялось снабжение оборонявшихся, сообщает Zakon.kz.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Евросоюза заключить соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной. С таким заявлением он выступил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. "Одно совершенно ясно: нам, европейцам, нужно делать гораздо больше для нашей безопасности сейчас и в будущем. Наша готовность сделать это значительна", — сказал он.

США и Эстония объявили о переводе почти $500 тыс., конфискованных по делу о контрабанде в Россию, на оказание помощи Украине, сообщила пресс-служба американского Минюста.Речь идет о средствах, конфискованных Вашингтоном после пресечения попыток импортировать в Россию станки американского производства для их использования "в оборонном секторе и в сфере распространения ядерного оружия", уточнили в ведомстве.

Экс-премьер Польши Лешек Миллер опасается негативных последствий для польских фермеров в случае принятия Украины в Евросоюз. Также он прокомментировал ситуацию с польскими фермерами на границе с Украиной. Политик назвал эту ситуацию безумием. По его словам, военная помощь Киеву — это одно, но необходимо также не забывать про сельское хозяйство страны.

Всемирный банк, Европейская комиссия и ООН увеличили свои оценки общей стоимости реконструкции и восстановления Украины до 486 млрд долларов в течение следующего десятилетия. Ранее стоимость оценивалась в 411 млрд долларов.

Президент Чехии Петер Павел утверждает, что его страна нашла креативный способ достать снаряды для Украины, но нуждается в финансировании для этого. Об этом он заявил в Мюнхене на "Украинском ланче", организованном Фондом Пинчука. "Нам надо поддерживать Украину в поставках боеприпасов из всех возможных источников. Нам надо быть такими же инновативными и гибкими, как украинские солдаты, и искать военное оборудование повсюду", – пояснил он.

Конференция по урегулированию ситуации на Украине может сорваться из-за недостаточной вовлеченности в мероприятия мировых лидеров.

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