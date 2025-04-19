Зеленский рассказал о ситуации на украинском фронте после предложения о перемирии

Ночью 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале доклад главнокомандующего украинской армии после объявленного российской стороной перемирия на Пасху, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении, на территории Курской и Белгородской областей пасхальные заявления о перемирии не распространились. Боевые действия продолжаются.

На части направлений на фронте продолжает звучать российская артиллерия. Применяются российские дроны. На части направлений ситуация тише.

"Наши действия есть и будут зеркальными. Предложение 30-дневной полной и безусловной тишины – на столе, ответ должны дать в Москве. Украина вместе с нашими партнерами готова максимально конструктивно двигаться к миру, но нужна соответствующая готовность России. Ожидаю обновления информации с фронта", – говорит украинский лидер.

Ранее Зеленский ответил на предложение Путина о временном перемирии на Пасху. 19 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на Пасху в одностороннем порядке.

