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Мир

Зеленский рассказал о ситуации на украинском фронте после предложения о перемирии

Президент, Зеленский, Украина, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 02:20 Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Ночью 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале доклад главнокомандующего украинской армии после объявленного российской стороной перемирия на Пасху, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении, на территории Курской и Белгородской областей пасхальные заявления о перемирии не распространились. Боевые действия продолжаются.

На части направлений на фронте продолжает звучать российская артиллерия. Применяются российские дроны. На части направлений ситуация тише.

"Наши действия есть и будут зеркальными. Предложение 30-дневной полной и безусловной тишины – на столе, ответ должны дать в Москве. Украина вместе с нашими партнерами готова максимально конструктивно двигаться к миру, но нужна соответствующая готовность России. Ожидаю обновления информации с фронта", – говорит украинский лидер.

Ранее Зеленский ответил на предложение Путина о временном перемирии на Пасху. 19 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на Пасху в одностороннем порядке.

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Аксинья Титова
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