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Рыбаков уносит на льдине в открытое море в Сахалинской области

Рыбаков уносит на льдине в открытое море в Сахалинской области Фото: freepik
В Охотском море около 50 рыбаков остаются на плавающей льдине. Предварительно, пока без пострадавших, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mash, несколько часов назад глыбу льда, на которой находились любители зимних лунок, унесло в море в районе села Стародубское.

По информации МЧС региона, на берег уже доставлен 21 человек. 

За застрявшими рыбаками направили вертолет МЧС России, лодки и снегоходы.

Ранее похожий случай произошел у нас в Казахстане. Рыбаков унесло на льдине к середине озера Балхаш.


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