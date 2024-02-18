Рыбаков уносит на льдине в открытое море в Сахалинской области
Фото: freepik
В Охотском море около 50 рыбаков остаются на плавающей льдине. Предварительно, пока без пострадавших, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Mash, несколько часов назад глыбу льда, на которой находились любители зимних лунок, унесло в море в районе села Стародубское.
По информации МЧС региона, на берег уже доставлен 21 человек.
За застрявшими рыбаками направили вертолет МЧС России, лодки и снегоходы.
Ранее похожий случай произошел у нас в Казахстане. Рыбаков унесло на льдине к середине озера Балхаш.
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