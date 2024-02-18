82 рыбака на отколовшейся льдине на Сахалине спасло МЧС России
Фото: МЧС РФ
В Охотском море рыбаков унесло на плавающей льдине. Сотрудники МЧС России с привлечением вертолета сумели их спасти, сообщает Zakon.kz.
По данным МЧС РФ, на побережье Охотского моря в районе села Стародубское откололась льдина шириной 50 метров. В спасательной операции принимали участие 14 специалистов, использовались 8 единиц техники, в том числе лодки и вертолет Ми-8 МЧС РФ.
Ранее спасатели сообщали о 21 спасенном человеке. Позже все были спасены и доставлены на берег. Никто не пострадал, сообщило МЧС РФ.
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