82 рыбака на отколовшейся льдине на Сахалине спасло МЧС России

В Охотском море рыбаков унесло на плавающей льдине. Сотрудники МЧС России с привлечением вертолета сумели их спасти, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РФ, на побережье Охотского моря в районе села Стародубское откололась льдина шириной 50 метров. В спасательной операции принимали участие 14 специалистов, использовались 8 единиц техники, в том числе лодки и вертолет Ми-8 МЧС РФ.

Ранее спасатели сообщали о 21 спасенном человеке. Позже все были спасены и доставлены на берег. Никто не пострадал, сообщило МЧС РФ.