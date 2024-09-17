Месси опубликовал эмоциональный пост

Аргентинский форвард Лионель Месси опубликовал радостный пост на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Свой пост футболист посвятил победе в первой игре после двухмесячного отсутствия. где он оформил дубль и ассист. В ночь на 15 сентября его "Интер Майами" одержал победу над "Филадельфией Юнион" со счетом 3:1.

Фото: Instagram/leomessi

"Скучаю по таким вечерам, как этот. Мы продолжаем прибавлять, чтобы достичь наших целей", – написал Месси.

Фото: Instagram/leomessi

Мы сообщали, что лидер и капитан американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси вернулся к тренировочному процессу.