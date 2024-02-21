Адыраспан запретили в России

В России в список запрещенных растений внесли гармалу, которая в Казахстане носит название адыраспан.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал поправки к постановлению о перечне наркотических средств, подлежащих государственному контролю.

Отмечается, что растение попало в список из-за того, что содержит психотропные алкалоиды.

Адыраспан – это многолетнее травянистое растение, произрастающее на сорных местах, холмах и степях в различных частях мира, включая Центральную Азию, Россию, Кавказ, Южную Европу, Северную Африку и другие.



В наши дни казахи и другие народы продолжают относить Адыраспан к сакральным растениям. Некоторые вешают веник из его сухих стеблей у входных дверей для защиты дома от порчи и сглаза, а другие используют его для окуривания жилища, полагая, что его дым способен уничтожить различные микробы и вирусы. Кроме того, делают отвар из растения для лечения различных заболеваний.

19 февраля стало известно, что Хэллоуин, Пасху и Рождество запретили праздновать в частных школах Турции. По мнению властей, они не соответствуют национальным ценностям страны.