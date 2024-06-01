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Законодательство РК

Генпрокуратура обратилась к казахстанцам, которые хотят посетить Россию

, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 13:30
В субботу, 1 июня, Генеральная прокуратура РК выпустила предупреждение для казахстанцев, желающих посетить Россию. Связано это с тем, что в РФ ввели запрет на растение гармала (адыраспан), сообщает Zakon.kz.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации растение гармала (адыраспан) включено в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

За незаконное перемещение указанного растения через государственную границу РФ предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, а за ввоз растения в особо крупном размере – лишение свободы от 15 до 20 лет.

"В связи с увеличением потока граждан, выезжающих в период отпусков на территорию Российской Федерации, во избежание уголовной ответственности, генеральная прокуратура предупреждает граждан воздержаться от перемещения указанного растения через государственную границу РФ", – сообщили в Генпрокуратуре Казахстана.

29 мая из России был экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за убийство. 

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