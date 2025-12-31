По инициативе Макрона Франция планирует запретить соцсети детям до 15 лет

Парламент Франции планирует обсудить в начале 2026 года введение запрета на использование соцсетей лицам младше 15 лет с нового учебного года, то есть уже с 1 сентября, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Le Figaro, инициатива принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, который призвал ограничить доступ к соцсетям для детей и подростков младше 15-16 лет до окончания срока его полномочий в 2027 году.

"Парламентские дебаты по законопроекту запланированы на начало 2026 года... Законопроект, состоящий из двух статей, направлен на запрет "предоставления онлайн-платформами услуг социальных сетей несовершеннолетним в возрасте до 15 лет" с 1 сентября 2026 года", – говорится в сообщении.

Согласно данным издания, первая статья законопроекта предписывает поручение исполнения запрета национальному управлению по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций (Arcom). Вторая же статья будет касаться расширения запрета на использование мобильных телефонов в школах.

