Мир

По инициативе Макрона Франция планирует запретить соцсети детям до 15 лет

во Франции рассматривают новую инициативу Макрона, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 18:15 Фото: pixabay
Парламент Франции планирует обсудить в начале 2026 года введение запрета на использование соцсетей лицам младше 15 лет с нового учебного года, то есть уже с 1 сентября, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Le Figaro, инициатива принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, который призвал ограничить доступ к соцсетям для детей и подростков младше 15-16 лет до окончания срока его полномочий в 2027 году.

"Парламентские дебаты по законопроекту запланированы на начало 2026 года... Законопроект, состоящий из двух статей, направлен на запрет "предоставления онлайн-платформами услуг социальных сетей несовершеннолетним в возрасте до 15 лет" с 1 сентября 2026 года", – говорится в сообщении.

Согласно данным издания, первая статья законопроекта предписывает поручение исполнения запрета национальному управлению по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций (Arcom). Вторая же статья будет касаться расширения запрета на использование мобильных телефонов в школах.

Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят запретить создавать личные аккаунты всем, кому еще нет 16-ти. Таким образом неокрепшую психику малышей пытаются защитить от вредоносного контента. Реально ли это, разбирался Zakon.kz.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
