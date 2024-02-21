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В России магазины начали продавать яйца себе в убыток

В России магазины начали продавать яйца себе в убыток Фото: Zakon.kz
Российские торговые сети сообщили об отрицательной наценке на яйца и мясо курицы, сообщает Zakon.kz.

Крупные российские торговые сети в последнее время не получают выгоды от реализации куриных яиц, напротив, из-за отрицательной наценки позиция приносит им убыток. Об этом представители ретейлеров сообщили на заседании аграрного комитета Госдумы, пишет РИА Новости.

Стоимость яиц в России в 2023 году выросла более чем в полтора раза, что привлекло к себе внимание высшего руководства страны, после чего была поставлена задача снизить цены на социально значимый товар. В начале 2024 года, по оценке Росстата, продукт подешевел на 2,58%.

Между тем начальник Управления по взаимодействию с региональными органами власти розничной компании Павел Шумов рассказал, что закупочная цена яиц с начала года снизилась на 15,8%, а розничная – на 15%. Таким образом, убытки сохраняются – в магазине десяток яиц стоит 118 рублей (около 578 тенге), а закупки ведутся по цене 127 рублей. Если говорить о мясе курицы, то при закупочной цене 177 рублей (около 867 тенге) за килограмм продается она по 168 рублей.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти розничной сети Юлия Храмайкова подтвердила, что сеть покупает яйца по 115 рублей за десяток, а продает по 113 рублей. По ее словам, решением проблемы могли бы стать долгосрочные контакты, но поставщики идут на них неохотно. Пока из 55 производителей согласились только 15.

В начале прошлой недели сообщалось, что в Россию с конца прошлого года завезли 20 миллионов яиц. Иностранные поставщики воспользовались обнулением пошлин, на которое власти пошли для снижения напряженности с продуктом. Вместе с тем производители указывали, что не могут поставлять яйца дешевле в связи с ростом издержек, и нынешняя стоимость является адекватной.

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