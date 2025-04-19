В Казахстане снизились цены на яйца: что еще подешевело с начала года?

В Министерстве торговли и интеграции Казахстана отмечают устойчивое снижение цен на яйца, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики, к 15 апреля 2025 года в целом по республике сохраняется контролируемый уровень изменения цен на социально значимые продукты питания. При этом по нескольким товарным категориям зафиксировано устойчивое снижение стоимости.

"С начала текущего года цены на яйцо снизились на 3,0%. Данный товар является одним из основных в рационе населения, и его стабильная ценовая динамика – результат скоординированных усилий государства и бизнеса", – отмечают в Минторговли.

В ведомстве напомнили, что в феврале 2025 года подписан меморандум между министерством, отраслевыми ассоциациями и представителями торговых сетей, согласно которому зафиксировали максимальную отпускную цену на яйцо категории С1 – не более 55 тенге за штуку с учетом НДС.

"Благодаря этим мерам на протяжении апреля индекс цен на яйцо оставался стабильным, а по итогам последней недели – с 8 по 15 апреля – изменений не зафиксировано", – подчеркнули в ведомстве.

В январе 2025 года средняя цена за 10 штук яиц категории С1 составляла 548 тенге, в феврале – 546 тенге, в марте – 536 тенге, а в апреле – 531 тенге.

Кроме того, в числе подешевевших товаров отмечены:

рис – снижение на 4,7% с начала года;

мука – на 1,8%;

гречневая крупа – на 0,3%.

По информации Минторговли, стабильными цены остаются и на такие важные продукты, как творог, подсолнечное масло и рожки.

В то же время отмечается умеренный рост цен на отдельные овощи: капусту – на 3,5%, морковь – на 1,6%, лук – на 1,8% и картофель – на 1,7%.

В ведомстве подчеркнули, что повышение цен в овощной группе носит сезонный характер и, как правило, связано с увеличением затрат на хранение и логистику в межсезонный период.

При этом буквально несколько дней назад стоимость картофеля вызвала шок у покупателей одного из супермаркетов Алматы, где цены на молодую картошку подскочили в несколько раз и практически догнали экзотические фрукты и овощи.

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