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Снаряды со слезоточивым газом применили власти Индии против фермеров

фермеры бастуют в Индии Фото: X(Twitter)/@pain___killer
Полиция индийского штата Харьяна применила снаряды со слезоточивым газом против фермеров, которые объявили о начале марша в сторону столицы Индии, города Дели, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала NDTV, столкновения фермеров и полиции произошли в населенном пункте Шамбху, который был основной точкой сбора протестующих фермеров.

Полиция отмечает, что число протестующих превысило 10 тыс., многие фермеры приехали к месту протестов на своих тракторах, а некоторые начали устанавливать на технику листы железа и решетки, чтобы в дальнейшем штурмовать заграждения полиции и разбирать бетонные блоки, перекрывающие протестующим дороги на Дели. Стражи порядка заявили, что фермеры вооружают молодежь палками, камнями, масками для защиты от слезоточивого газа и железными щитами для нападения на сотрудников службы безопасности.

Как уточняется, фермеры требуют принятия закона, обеспечивающего минимальную поддерживающую цену на выращиваемую ими сельхозпродукцию, то есть гарантированный выкуп правительством их урожая по заранее объявленной цене. Фермеры добиваются, чтобы этот закон распространялся на 23 наименования выращиваемых ими продуктов. Протестующие также требуют пенсий для фермеров старше 60 лет, снижения налогов, отмену возврата взятых фермерами кредитов. В числе требований – выход Индии из Всемирной торговой организации и замораживание соглашений о свободной торговле Индии с некоторыми странами.

В свою очередь представители властей назвали ряд требований фермеров неприемлемыми и невыполнимыми, но призывают протестующих сесть за стол переговоров.

Ранее сообщалось, что фермеры Польши напали на украинские грузовики с зерном.

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