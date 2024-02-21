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Арабский станет четвертым иностранным рабочим языком сайта Госдумы РФ

здание Госдумы РФ Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что арабский станет четвертым иностранным рабочим языком официального сайта Государственной Думы, сообщает Zakon.kz.

Слова политика приводятся на сайте нижней палаты.

"Я хочу проинформировать вас, что наш официальный сайт Государственной Думы будет доступен на арабском языке. Арабский язык станет четвертым иностранным рабочим языком официального сайта Государственной Думы", – сообщил Володин.

Он напомнил, что в сентябре 2018 года была запущена англоязычная версия сайта, в сентябре 2023 года - версия на испанском языке, в декабре – на китайском.

"Это делается для того, чтобы Государственная Дума была более открытой, чтобы ее работа была доступна не только гражданам нашей страны, тем, кто знает русский язык, но и жителям разных континентов. Тем более мы с вами выстраиваем отношения достаточно эффективно и с Латинской Америкой, поэтому неслучайно испанский язык. Мы с вами строим отношения с Китаем – это стратегический партнер. На китайском языке говорят более миллиарда человек – около двух, поэтому мы с вами запустили версию сайта на китайском. И вот сейчас арабский язык. Это тоже один из наших приоритетов – страны Востока, Северной Африки", – отметил председатель ГД.

Между тем, ранее сообщалось, что в Казахстане обновили программу по изучению казахского языка в вузах.

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