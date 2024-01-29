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В Казахстане обновили программу по изучению казахского языка в вузах

В Казахстане обновили программу по изучению казахского языка в вузах Фото: Zakon.kz
Министерство науки и образования подготовило изменения в типовые учебные программы цикла общеобразовательных дисциплин для организаций высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, типовая учебная программа общеобразовательной дисциплины "Казахский язык" для организаций высшего и послевузовского образования изложена в новой редации.

Программа по общеобразовательной дисциплине "Казахский язык" направлена на новый формат изучения языка и на формирование социально-культурных знаний, совершенствование коммуникативной компетентности студента, развитие личностного потенциала.

Продолжительность обучения по программе составляет 300 академических часов (10 академических кредитов). 

Программа направлена на решение следующих задач:

  • развитие и дальнейшее совершенствование языковых навыков, обучающихся казахскому языку;
  • раскрытие многообразия стилистических возможностей казахского языка в разных функциональных стилях, приемы эффективного общения в разных коммуникативных ситуациях;
  • дать общее представление о нормах казахского языка на уровне произношения, морфологии, синтаксиса, словоупотребления, показать своеобразие современной речевой ситуации;
  • расширить активный словарный запас студентов, продемонстрировать богатство казахской лексики, фразеологии, познакомить с различными словарями и справочниками, отражающими взаимодействие языка и культуры;
  • развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций, оценивать языковые явления и факты с точки зрения правил использования языка, соответствия сфере и ситуации общения, разграничивать варианты норм и речевые нарушения;
  • научить применять полученные знания и умения в собственной речевой практике, целесообразное использование языка в различных сферах и ситуациях общения.

По итогам освоения программы обучающийся обладает следующими результатами обучения:

  • свободно поддерживать беседу, запрашивать необходимую информацию в различных речевых ситуациях в бытовой, учебной, социальной, культурной, профессиональной сферах с использованием необходимых лексических и грамматических единиц;
  • проявлять компетентность в условиях личностной, социальной и профессиональной коммуникации в соответствии с особенностями языка, культуры, ситуации общения; обсуждать в дискуссиях этические, культурные, социально значимые вопросы, выражать свою точку зрения, аргументированно защищать ее, критически оценивать мнение собеседников;
  • читать и понимать тексты разных жанров, различать основную и дополнительную информацию, анализировать и дифференцировать смысловые части текстов, формулировать их основную мысль, резюмировать информацию целостного текста и его отдельных структурных элементов;
  • писать корреспонденцию различного назначения, статьи, аннотации, тезисы, эссе на казахском языке на основе собственных коммуникативных потребностей;
  • уметь запрашивать и сообщать информацию в соответствии с ситуацией общения, оценивать действия участников речевого общения, использовать информацию для воздействия на собеседника;
  • применять приемы создания устных и письменных текстов различных жанров и разной стилистической направленности.

Структура программы

Программа предусматривает изучение казахского языка в соответствии с 5 уровнями. Один уровень составляет 5 кредитов. Студент осваивает не менее 2-х уровней (10 кредитов).

Уровень владения языком определяется на основе диагностического теста. После завершения каждого уровня владения языком сдается экзамен. Студент, освоивший средний уровень казахского языка (В-1) в 1 семестре, в следующем семестре выбирает и продолжает обучение по следующему уровню (В-2-1).

При этом каждый уровень казахского языка должен учитывать соответствующие пререквизиты и постреквизиты. Начальный (элементарный) уровень казахского языка (А 1) предлагается иностранным студентам. Базовый уровень (А2) направлен на прохождение казахстанскими студентами.

Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации программы:

  • студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны обучающегося;
  • компетентностно-ориентированное обучение;
  • коммуникативно-деятельностный подход к овладению языками;
  • понимание и интерпретация смыслов текста на основе когнитивного моделирования его содержания и контекста его функционирования;
  • оценивать прослушанное и прочитанное, обобщать полученную информацию;
  • фиксировать основное содержание сообщений, формулировать устно и письменно основную идею сообщения;
  • грамотно грамматически и лексически излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, осуществлять диалогические высказывания в рамках заданной темы;
  • ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;
  • кейс-стади;
  • метод проектирования.

Пререквизиты и постреквизиты программы устанавливаются ОВПО самостоятельно.

Предполагается, что обновленная программа будет утверждена после обсуждения на сайте Открытые НПА, которое продлится до 12 февраля.

Ранее сообщалось, что казахский язык планируют преподавать в одном из старейших вузов мира.

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Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство науки и высшего образования РК Казахстан
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