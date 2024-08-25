Из-за ареста Дурова: в российской Госдуме призвали к блокировке сайтов французских компаний

Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков предложил временно заблокировать сайты французских компаний. Это предложение поступило в ответ на задержание в Париже Павла Дурова, сообщает Zakon.kz.

Автор идеи предлагает заблокировать сайты французских компаний, которые зарабатывают деньги в России. С таким призывом он выступил в беседе с Осторожно Media.

"Предлагаю Роскомнадзору временно ограничить доступ к сайтам французских компаний и организаций, которые зарабатывают на территории России. И пока Павла Дурова не отпустят, так следует сделать всем странам мира, которые уважают свободу и тайну переписки своих граждан", – заявил парламентарий.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже после того, как он сошел с борта частного самолета. Дуров подозревается в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.