Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Из-за ареста Дурова: в российской Госдуме призвали к блокировке сайтов французских компаний

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 06:00 Фото: freepik
Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков предложил временно заблокировать сайты французских компаний. Это предложение поступило в ответ на задержание в Париже Павла Дурова, сообщает Zakon.kz.

Автор идеи предлагает заблокировать сайты французских компаний, которые зарабатывают деньги в России. С таким призывом он выступил в беседе с Осторожно Media.

"Предлагаю Роскомнадзору временно ограничить доступ к сайтам французских компаний и организаций, которые зарабатывают на территории России. И пока Павла Дурова не отпустят, так следует сделать всем странам мира, которые уважают свободу и тайну переписки своих граждан", – заявил парламентарий.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже после того, как он сошел с борта частного самолета. Дуров подозревается в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.

Читайте также

Подозреваемый в Индии
Обвиняемый в изнасиловании индийского врача пройдет проверку на полиграфе
Ядерное сдерживание в США
Байден пересматривает позицию ядерного сдерживания США перед лицом агрессии
Нападение с ножом в Германии
В Германии террорист напал на собравшихся во время Дня города
Аксинья Титова
Россия Дуров Павел Франция 2024 год Аресты Интернет
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Джей Ло, Бен Аффлек
Джей Ло назвала причину развода с Беном Аффлеком
Анджелина Джоли
Отец Анджелины Джоли призвал Брэда Питта помириться с ней
Концерт
Андрей Губин впервые за 19 лет вышел на сцену
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: