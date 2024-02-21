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Ситуация в Украине: в Киеве выявили новые схемы уклонения от мобилизации, 13-й пакет санкций вскоре одобрит ЕС

ситуация в Украине Фото: pixabay
Председательство Бельгии в Совете ЕС заявило о том, что новый 13-й пакет санкций ЕС против России будет официально одобрен к 24 февраля. Его уже называют одним из самых обширных санкционных пакетов, сообщает Zakon.kz.
  • Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что выявила пять новых схем уклонения от мобилизации в нескольких регионах страны. Об этом СБУ сообщила в своем Telegram-канале.
  • Правительство Словакии уменьшило в два раза размер базового пособия, которое используется для расчета компенсации собственникам недвижимости, предоставляющим жилье беженцам из Украины старше 15 лет, следует из документа, одобренного словацким кабмином в среду.
  • Правоохранители Украины в 2023 году возбудили рекордное количество дел о мошенничестве. Об этом сообщил аналитический ресурс "Опендатабот".
  • Сербия не станет присоединяться к антироссийским санкциям. Об этом 21 февраля заявил глава боснийского образования Милорад Додик на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
  • Воздушная тревога объявлена в среду на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
  • Киев предложил Варшаве провести переговоры на границе на высшем уровне для урегулирования ситуации с блокировками КПП – офис президента Украины.
  • Поддержка России в арабских странах растет благодаря российским государственным СМИ, таким как RT и Sputnik, отметил в докладе немецкий Фонд Фридриха Науманна за Свободу.
  • Министерство иностранных дел Польши обратилось к организаторам протестов аграриев исключить из их рядов тех, кто использовал пророссийские лозунги. Об этом сообщается в заявлении на портале ведомства.
  • Киберспециалисты Службы безопасности Украины вместе с правоохранителями из США, ЕС, Великобритании и других стран-партнеров разоблачили участников международной группировки хакеров "LockBit", которые блокировали работу финансовых учреждений западных стран и требовали деньги за восстановление работы.

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