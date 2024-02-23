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Более сотни машин столкнулись на скользкой трассе в Китае

авария в Китае Фото: скриншот видео
В масштабной аварии в китайском городе Сучжоу из-за гололеда столкнулись более сотни автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телекомпании NDTV, авария произошла на обледеневшем участке скоростной автомагистрали. Одна из них оказалась наполовину в воздухе, другие получили серьезные поломки. Несколько человек получили травмы.

Отмечается, что на протяжении последних недель на значительную территорию Китая обрушились волны холода, метели и ледяные дожди. Непогода затруднила транспортное движение в сезон лунного Нового года, когда многие граждане едут домой, чтобы отметить праздник с близкими.

Отметим, что 22 февраля 2024 года в Астане произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика, автобуса и внедорожника.

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