Более сотни машин столкнулись на скользкой трассе в Китае

В масштабной аварии в китайском городе Сучжоу из-за гололеда столкнулись более сотни автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телекомпании NDTV, авария произошла на обледеневшем участке скоростной автомагистрали. Одна из них оказалась наполовину в воздухе, другие получили серьезные поломки. Несколько человек получили травмы.

Un múltiple choque de vehículos se registró este viernes en Suzhou, China, debido a que un tramo de la carretera se encontraba congelado, informan medios internacionales.



Varias zonas del país asiático han sido afectadas por las olas de frío de los últimos días. pic.twitter.com/1jdqEUIcQx — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) February 23, 2024

Отмечается, что на протяжении последних недель на значительную территорию Китая обрушились волны холода, метели и ледяные дожди. Непогода затруднила транспортное движение в сезон лунного Нового года, когда многие граждане едут домой, чтобы отметить праздник с близкими.

Отметим, что 22 февраля 2024 года в Астане произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика, автобуса и внедорожника.

