Традиционные салюты в честь защитников отечества отгремели в российских городах

Накануне в российских городах: Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санки-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в столице прошли праздничные салюты в честь защитника отечества, сообщает Zakon.kz

Праздничным вечером в небе прогремели фейерверки и 30 залпов холостых выстрелов артиллерийских орудий. Видео салютов активно публикуют и российские СМИ, и федеральные каналы, и простые жители городов в соцсетях.





Кроме вышеназванных городов салюты прошли там, где располагаются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.









Министр обороны России Сергей Шойгу ранее издал приказ о проведении салютов в городах-героях страны 23 февраля. "В ознаменование Дня защитника Отечества приказываю 23 февраля 2024 г. в 21:00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей ВС РФ", - говорилось в тексте приказа.

Как мы писали ранее 23 февраля президент России Владимир Путин выступил с видеообращением и выразил благодарность всем причастным к празднику.

Отметим, что в Казахстане День защитника Отечества отмечают 7 мая.



