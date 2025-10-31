#Народный юрист
Мир

Взрыв на военной базе в Испании привел к трагедии

взрыв прогремел на военной базе в Испании, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 19:45 Фото: pixabay
На военной базе Альварес де Сотомайор в Виаторе прогремел взрыв. Известно, что один человек погиб и еще один получил серьезные ранения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета ABC de Almeria, на место происшествия были направлены пожарные, полиция, гражданская гвардия и скорая помощь с вертолетом для эвакуации тяжело раненых.


"Источники из службы экстренной помощи подтвердили, что взрыв произошел в районе тренировочного лагеря", – говорится в сообщении.

Иностранные СМИ отмечают, что военная база является главным учебным центром испанского легиона, где регулярно проходят учения с боевыми патронами и взрывчатыми веществами. По их данным, это не первый случай, когда на ее территории происходят подобные происшествия.

В данное время ведется расследование.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв почти разрушил трехэтажный жилой дом на юге Казахстана.

