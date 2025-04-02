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Мир

Ощутимое землетрясение произошло в Японии

землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 00:30 Фото: pixabay
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 6,2 у южных берегов Японии, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным центра, очаг залегал на глубине 14 км. Эпицентр зафиксирован в 54 км к юго-востоку от города Ничинан и в 76 км к юго-востоку от Мияконодзе.

Подземные толчки начались приблизительно в 19:03 по времени Астаны.

О пострадавших, как и о разрушениях, пока не сообщалось.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме превысило 3 тыс. человек.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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