Ощутимое землетрясение произошло в Японии
Фото: pixabay
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 6,2 у южных берегов Японии, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным центра, очаг залегал на глубине 14 км. Эпицентр зафиксирован в 54 км к юго-востоку от города Ничинан и в 76 км к юго-востоку от Мияконодзе.
Подземные толчки начались приблизительно в 19:03 по времени Астаны.
О пострадавших, как и о разрушениях, пока не сообщалось.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме превысило 3 тыс. человек.
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