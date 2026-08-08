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Мир

Лошадь со всадником на скачках сбила операторов в Кыргызстане

люди, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 15:23 Фото: скриншот видео
В Сети завирусилось видео, в котором во время скачек лошадь со всадником снесли с ног несколько операторов, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что инцидент произошел в Кыргызстане во время скачек. Спортивное мероприятие на видео снимали несколько человек, которые выстроились прямо в центре дорожки. На старте успевают разбежаться семь лошадей со всадниками. А вот восьмой скакун на большой стороне не отреагировал на препятствие и буквально налетел на людей. Одному мужичине удалось избежать удара. Но оператор и девушка, которая снимала происходящее на телефон, явно серьезно пострадали, как и лошадь со всадником.

"Зато какой кадр сняли", – говорится в публикации.

Пост быстро набрал больше 56 тыс. лайков и свыше трех тысяч комментариев:

  • Они на что надеялись, когда стояли перед бегущими лошадьми?
  • Жалко лошадь.
  • Опасные ребята, надеюсь, все целы.
  • Сами виноваты.

В Астане к административной ответственности привлекли 35-летнего мужчину, который передвигался на лошади в самом центре столицы.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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