Лошадь со всадником на скачках сбила операторов в Кыргызстане

В Сети завирусилось видео, в котором во время скачек лошадь со всадником снесли с ног несколько операторов, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что инцидент произошел в Кыргызстане во время скачек. Спортивное мероприятие на видео снимали несколько человек, которые выстроились прямо в центре дорожки. На старте успевают разбежаться семь лошадей со всадниками. А вот восьмой скакун на большой стороне не отреагировал на препятствие и буквально налетел на людей. Одному мужичине удалось избежать удара. Но оператор и девушка, которая снимала происходящее на телефон, явно серьезно пострадали, как и лошадь со всадником.

"Зато какой кадр сняли", – говорится в публикации.

Пост быстро набрал больше 56 тыс. лайков и свыше трех тысяч комментариев:

Они на что надеялись, когда стояли перед бегущими лошадьми?

Жалко лошадь.

Опасные ребята, надеюсь, все целы.

Сами виноваты.

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